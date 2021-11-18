Касым-Жомарт Токаев - дипломатам: Нам необходимо расширять горизонты внешней политики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к дипломатам во время расширенного заседания коллегии МИД, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Утвержденная мной в прошлом году «Концепция внешней политики на 2020-2030 годы» закрепила неизменность фундаментальных принципов и направлений нашей международной стратегии. Мы подтвердили особое значение стратегических отношений Казахстана с Россией, Китаем, США, странами Центральной Азии, государствами ЕС. Казахстан открыт к расширению связей с партнерами в Азии, на Среднем и Ближнем Востоке, в Северной и Южной Америке, Африке», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

«В целом, нам необходимо расширять горизонты нашей внешней политики. Наш небесно-голубой стяг должен быть представлен во всех основных регионах планеты. Это в полной мере отвечает стратегическим интересам нашей страны», - добавил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан далее будет нацелен на сохранение ключевого статуса в геополитической и геоэкономической системе Евразии.

«Вместе с тем с начала пандемии в мировой политике и экономике происходят тектонические сдвиги, нарастает глобальная напряженность. В результате сегодня наша страна подошла к переломному моменту. Перед нами встает долгосрочная задача сохранения и укрепления роли Казахстана на мировой арене. В этой связи мы должны провести широкую ревизию методов внешнеполитической работы и выработать соответствующие системные меры. От успешного решения этой задачи зависит, сможет ли отечественная дипломатия соответствовать требованиям времени и чаяниям наших граждан. Прежде всего, речь идет о достойной защите наших государственных интересов», - подчеркнул Глава государства.

Президент также отметил, что сегодня проводится первая масштабная встреча в МИД РК за последние шесть лет.



