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Касым-Жомарт Токаев: Демонстранты не должны нарушать общественный порядок
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев опубликовал в Twitter срочное поручение Правительству Казахстана, передает МИА «Казинформ».
«Дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле. Демонстранты не должны нарушать общественный порядок», - написал Президент Касым- Жомарт Токаев.
«Граждане имеют право публично высказывать требования к местным и центральным властям, но делать это следует в соответствии с законодательством, в частности, с законом о мирных собраниях», - опубликовал Президент в Twitter.
Напомним, в акимате Мангистауской области прокомментировали рост цен на сжиженный газ.
Цены на сжиженный газ должны были вырасти уже давно, заявил Олжас Байдильдинов, ведущий авторской программы «Байдильдинов. Нефть».
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