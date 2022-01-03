Касым-Жомарт Токаев: Демонстранты не должны нарушать общественный порядок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев опубликовал в Twitter срочное поручение Правительству Казахстана, передает МИА «Казинформ».

«Дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле. Демонстранты не должны нарушать общественный порядок», - написал Президент Касым- Жомарт Токаев.

«Граждане имеют право публично высказывать требования к местным и центральным властям, но делать это следует в соответствии с законодательством, в частности, с законом о мирных собраниях», - опубликовал Президент в Twitter.

Напомним, в акимате Мангистауской области прокомментировали рост цен на сжиженный газ.

Цены на сжиженный газ должны были вырасти уже давно, заявил Олжас Байдильдинов, ведущий авторской программы «Байдильдинов. Нефть».