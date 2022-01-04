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Касым-Жомарт Токаев: Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу

4 Января 2022 11:08
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Касым-Жомарт Токаев: Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу

НУР-СУЛТАН - АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау приступила к работе Правительственная комиссия, в которую включены сотрудники Администрации Президента. На постоянной основе работает Республиканский оперативный штаб. Об этом на своей странице в Twitter написал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ».

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«Комиссия имеет поручение найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме в интересах стабильности в нашей стране. Правоохранительным органам поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка. Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу», - отметил Президент РК.

Ранее Президент РК дал поручение Правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле. «Граждане имеют право публично высказывать требования к местным и центральным властям, но делать это следует в соответствии с законодательством, в частности, с законом о мирных собраниях», - написал Президент в Twitter.

Распоряжением Премьер-Министра РК А.Мамина создана Правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области. Заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов возглавил комиссию в Актау для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области.

Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев прокомментировал ситуацию с сжиженным газом в Мангистауской области. Как рассказал министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев на брифинге в СЦК, в отношении собственников автозаправочных станций начато расследование на предмет ценового сговора. Между тем, Магзум Мирзагалиев подчеркнул, что цены на сжиженный нефтяной газ в Казахстане являются самыми низкими в регионе. По его словам, переход на электронную торговлю позволяет сбалансировать цену на сжиженный нефтяной газ (СНГ) на основе спроса и предложения. Министр энергетики на брифинге в СЦК на вопрос, рассматривает ли Правительство вопрос снижения цены на газ до 50 тенге за литр в связи с требованиями бастующих, ответил: «На сегодняшний день мы не видим такой возможности - снижать цену до 50 тенге за литр газа».

3 января аким Мангистауской области Нурлан Ногаев провел встречу с автовладельцами города Актау, требующими снижения цен на сжиженный нефтяной газ. Встретились с жителями Актау и депутаты Мажилиса.

На данный момент собственники АЗС Мангистауской области, в рамках социальной ответственности бизнеса, в инициативном порядке приняли решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр.




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#Президент Казахстана   #Правительство РК   #Мангистауская область  
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