Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по вопросам социально-экономической ситуации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В завершение совещания по вопросам социально-экономической ситуации в стране Касым-Жомарт Токаев дал ряд дополнительных поручений по стабилизации ситуации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ввести государственное регулирование цен помимо сжиженного газа на бензин и дизель сроком на 180 дней;

Ввести государственное ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам. Решение будет приниматься акимами регионов, исходя из социально-экономической ситуации в конкретном регионе; Приступить к разработке закона «О банкротстве физических лиц»; Рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней; Рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения; Создать общественный фонд «Народу Казахстана», финансируемый за счет частных и государственных источников, для решения проблем здравоохранения и детей.

На совещании с докладами выступили министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, председатель КНБ Карим Масимов, генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов.

Ввести государственное регулирование цен помимо сжиженного газа на бензин и дизель сроком на 180 дней; Ввести государственное ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам. Решение будет приниматься акимами регионов, исходя из социально-экономической ситуации в конкретном регионе; Приступить к разработке закона «О банкротстве физических лиц»; Рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней; Рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения; Создать общественный фонд «Народу Казахстана», финансируемый за счет частных и государственных источников, для решения проблем здравоохранения и детей.

На совещании с докладами выступили министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, председатель КНБ Карим Масимов, генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов.