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Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по вопросам социально-экономической ситуации
5 Января 2022 09:19
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В завершение совещания по вопросам социально-экономической ситуации в стране Касым-Жомарт Токаев дал ряд дополнительных поручений по стабилизации ситуации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Ввести государственное регулирование цен помимо сжиженного газа на бензин и дизель сроком на 180 дней;
- Ввести государственное ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам. Решение будет приниматься акимами регионов, исходя из социально-экономической ситуации в конкретном регионе;
- Приступить к разработке закона «О банкротстве физических лиц»;
- Рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней;
- Рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения;
- Создать общественный фонд «Народу Казахстана», финансируемый за счет частных и государственных источников, для решения проблем здравоохранения и детей.
На совещании с докладами выступили министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, председатель КНБ Карим Масимов, генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов.
- Ввести государственное регулирование цен помимо сжиженного газа на бензин и дизель сроком на 180 дней;
- Ввести государственное ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам. Решение будет приниматься акимами регионов, исходя из социально-экономической ситуации в конкретном регионе;
- Приступить к разработке закона «О банкротстве физических лиц»;
- Рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней;
- Рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения;
- Создать общественный фонд «Народу Казахстана», финансируемый за счет частных и государственных источников, для решения проблем здравоохранения и детей.
На совещании с докладами выступили министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, председатель КНБ Карим Масимов, генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов.
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