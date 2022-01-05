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Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по вопросам социально-экономической ситуации

5 Января 2022 09:19
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Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по вопросам социально-экономической ситуации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В завершение совещания по вопросам социально-экономической ситуации в стране Касым-Жомарт Токаев дал ряд дополнительных поручений по стабилизации ситуации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Ввести государственное регулирование цен помимо сжиженного газа на бензин и дизель сроком на 180 дней;

  1. Ввести государственное ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам. Решение будет приниматься акимами регионов, исходя из социально-экономической ситуации в конкретном регионе;
  2. Приступить к разработке закона «О банкротстве физических лиц»;
  3. Рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней;
  4. Рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения;
  5. Создать общественный фонд «Народу Казахстана», финансируемый за счет частных и государственных источников, для решения проблем здравоохранения и детей.

На совещании с докладами выступили министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, председатель КНБ Карим Масимов, генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов.

  1. Ввести государственное регулирование цен помимо сжиженного газа на бензин и дизель сроком на 180 дней;
  2. Ввести государственное ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам. Решение будет приниматься акимами регионов, исходя из социально-экономической ситуации в конкретном регионе;
  3. Приступить к разработке закона «О банкротстве физических лиц»;
  4. Рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней;
  5. Рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения;
  6. Создать общественный фонд «Народу Казахстана», финансируемый за счет частных и государственных источников, для решения проблем здравоохранения и детей.

На совещании с докладами выступили министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, председатель КНБ Карим Масимов, генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов.


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#Президент Казахстана   #Экономика   #ЧП в Алматы и Мангистау  
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