РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:48, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев дал поручение по водородной энергетике

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил определить водородную энергетику в качестве одного из приоритетов центра компетенции в новых технологиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я принял во внимание предложение компании Ernst & Young по производству водорода. Действительно, топливо будущего и Казахстан как энергетическая держава должен освоить технологию его получения, использования и экспорта. Эта работа уже начата, я внимательно за ней наблюдаю, и буду продолжать делать это в будущем», - сказал во время пленарного заседания Совета иностранных инвесторов Касым-Жомарт Токаев.

    «Поручаю Министерству энергетики, НК «КазМунайГаз» определить водородную энергетику в качестве одного из приоритетов в деятельности создаваемого центра компетенции в новых технологиях. Мы продолжим активную работу по привлечению инвестиций. В данном направлении стремимся создать максимально выгодные и удобные условия именно для производителей и экспортеров в высокотехнологичных товаров и услуг», - отметил Президент РК.

    По словам Касым-Жомарта Токаева, сегодня экспорт казахстанских сырьевых товаров почти в три раза превышает экспорт обработанных.

    «В этой связи изменение структуры экспорта тождественно изменили структуру самой экономики и роль Совета в достижении общего успеха крайне высока. Надеемся на вашу поддержку, активное участие в структурных изменениях экономики нашего государства», - обратился к членам Совета иностранных инвесторов Глава государства.



    Теги:
    Правительство Президент Президент Казахстана Правительство РК Энергетика
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:09
    Раскрыто убийство 21-летней казахстанской спортсменки
    Сегодня, 13:07
    Казахстанских педагогов призвали следить за распространением наркотиков в учебных заведениях
    Сегодня, 12:58
    Молодая пара сбывала «синтетику» в ночных клубах Астаны
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!