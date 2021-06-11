Касым-Жомарт Токаев дал поручение по водородной энергетике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил определить водородную энергетику в качестве одного из приоритетов центра компетенции в новых технологиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я принял во внимание предложение компании Ernst & Young по производству водорода. Действительно, топливо будущего и Казахстан как энергетическая держава должен освоить технологию его получения, использования и экспорта. Эта работа уже начата, я внимательно за ней наблюдаю, и буду продолжать делать это в будущем», - сказал во время пленарного заседания Совета иностранных инвесторов Касым-Жомарт Токаев.

«Поручаю Министерству энергетики, НК «КазМунайГаз» определить водородную энергетику в качестве одного из приоритетов в деятельности создаваемого центра компетенции в новых технологиях. Мы продолжим активную работу по привлечению инвестиций. В данном направлении стремимся создать максимально выгодные и удобные условия именно для производителей и экспортеров в высокотехнологичных товаров и услуг», - отметил Президент РК.

По словам Касым-Жомарта Токаева, сегодня экспорт казахстанских сырьевых товаров почти в три раза превышает экспорт обработанных.

«В этой связи изменение структуры экспорта тождественно изменили структуру самой экономики и роль Совета в достижении общего успеха крайне высока. Надеемся на вашу поддержку, активное участие в структурных изменениях экономики нашего государства», - обратился к членам Совета иностранных инвесторов Глава государства.



