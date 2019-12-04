Касым-Жомарт Токаев дал интервью телерадиокомпании Deutsche Welle

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Накануне своего официального визита в Германию Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал интервью телерадиокомпании Deutsche Welle. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«Глава государства рассказал о предстоящих переговорах с Канцлером Ангелой Меркель, состоянии двусторонних отношений», - написал на своей странице в Facebook Берик Уали.

«Для Казахстана Германия является ключевым европейским партнером. 86% торговли Германии с Центральной Азией приходится именно на Казахстан. Во время визита, я надеюсь, будет подписан пакет соглашений и меморандум по приблизительным оценкам на сумму около двух миллиардов долларов. Вообще, отношение Казахстана к Европейскому союзу исключительно положительное. В 2018 году объем торговли Казахстана с ЕС превысил 37 млрд долларов, это половина всего внешнеторгового оборота нашей страны. Более 80% германских инвестиций в нашу экономику приходится на несырьевой сектор. Это очень важно. Германия является мировым лидером в области машиностроения, обработки ресурсных материалов и так далее. Поэтому мы заинтересованы в сотрудничестве с ней. Так что все интересные сферы будут представлены потенциальным немецким инвесторам. Более того, для них мы представим специальные условия, дадим площадки в наших десяти специальных экономических зонах», - цитирует Берик Уали слова Главы государства.

Ряд вопросов касался внутриполитической ситуации в Казахстане. Так, на вопрос, какая модель политической системы и экономического уклада - российская или европейская - ближе для республики, Касым-Жомарт Кемелевич заявил о приверженности собственной – казахстанской модели.

«Мы стремимся к своей модели. Мы стремимся к развитию демократии. А, кстати, демократия, в отличие от утверждений некоторых журналистов, существует в Республике Казахстан. У нас более 3500 неправительственных организаций, которые мы поддерживаем. Я упомянул Национальный совет общественного доверия, куда вошли известные журналисты, общественные деятели, блогеры, экономисты, с которыми я время от времени консультируюсь. Мы выстроили рыночную экономику. По показателю doing business (индекс Всемирного банка, отражающий качество условий для ведения бизнеса) Казахстан находится на 25 месте в мире. Россию по этому коэффициенту мы опережаем», - подчеркнул Президент.

Кроме того, Глава государства подробно разъяснил приоритеты внешнеполитического курса нашей страны.

«Deutsche Welle» или «DW» - немецкая государственная общественная международная телерадиокомпания, которая начала вещание 3 мая 1953 года из Кёльна, в качестве радиоканала на коротких волнах. В данный момент новостные и познавательные программы «DW» вещаются на 30 языках, включая немецкий, английский, русский, испанский, французский, турецкий, арабский и др. Англоязычный 24-часовой телевизионный новостной канал «DW» транслируется по всему миру и еженедельно охватывает аудиторию более 197 млн. человек.