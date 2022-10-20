Касым-Жомарт Токаев: Благодатная земля Жетысу - настоящий подарок для аграриев

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Для повышения социально-экономического потенциала Жетысуской области выделяются необходимые средства из бюджета, оказывается помощь. Это будет способствовать привлечению инвестиций и модернизации инфраструктуры. В этом - наша основная задача, отметил Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

Глава государства пояснил свое решение об образовании Жетысуской области - Указ Президентом был подписан 4 мая.

«Территория прежней Алматинской области была слишком большой. Для повышения эффективности работы местных органов управления мы разделили область на два отдельных региона. Это тщательно продуманное решение, призванное, прежде всего, улучшить жизнь местных жителей», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

«Благодатная и щедрая земля Жетысу, богатая водными ресурсами и плодородной почвой, – настоящий подарок для аграриев. Нужно только правильно все это использовать. По моему поручению в этом году Правительством возращено в собственность государства порядка 5 миллионов гектаров неиспользуемых земель. Эта работа позволит решить проблему дефицита пастбищных угодий вблизи сел. Очень важно, чтобы возращенные земли были справедливо распределены между аграриями. Эта мера станет важным шагом на пути строительства справедливого общества», - отметил Президент.

На сегодняшний день по области выявлено 100 тысяч гектаров неиспользуемых земель, половина из которых возращена в собственность государства.

«Земля – богатство и достояние народа. Акимам следует держать этот вопрос на личном контроле», - подчеркнул Глава государства.

Как сообщалось ранее, сегодня началась рабочая поездка Президента в Жетысускую область.