Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Касым-Жомарт Токаев: Алматы можно назвать одним из главных символов Казахстана

16 Ноября 2022, 10:05
Касым-Жомарт Токаев: Алматы можно назвать одним из главных символов Казахстана
16 Ноября 2022, 10:05

Касым-Жомарт Токаев: Алматы можно назвать одним из главных символов Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы началась встреча Главы государства с общественностью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Алматы по праву олицетворяет нашу священную Независимость. Именно здесь была подписана Декларация о суверенитете и провозглашена Независимость Казахстана. Алматы хранит память о других не менее важных событиях, предопределивших судьбу страны. Алматы – деловой, духовный, культурно-научный и туристический центр нашей Родины. Алматы можно назвать одним из главных символов Казахстана. Поэтому я придаю особое значение развитию города и созданию условий для комфортного проживания в нем», - заявил Касым-Жомарт Токаев.


Новости по теме
Автор аниме с Президентом - молодежи нравится Касым-Жомарт Токаев
Перспективы укрепления экономических связей между РК и Евросоюзом обсудили Касым-Жомарт Токаев и Жозеп Боррель
Президент РК ознакомился с деятельностью представителей креативной индустрии в Алматы
Читайте также
Казахстанцы увидят в прямом эфире матчи «Кайрата» в элитном раунде Лиги чемпионов
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана
Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
Два землетрясения произошло в 662 км на юго-восток от Алматы
Штаб «За честные выборы» продолжает помогать избирателям в Алматы
Три человека погибли в ДТП на трассе Алматы-Екатеринбург
Бутики горели рядом с торговым центром «Бакорда» в Алматы
Юрист напомнил о дне тишины перед выборами Президента РК
Новости партнеров
Популярное
1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
4 Казахстанские семьи хотят меньше детей - эксперт
5 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору