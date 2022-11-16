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Касым-Жомарт Токаев: Алматинцы всегда показывают пример подлинной любви к своей малой родине

16 Ноября 2022, 11:17
Касым-Жомарт Токаев: Алматинцы всегда показывают пример подлинной любви к своей малой родине
16 Ноября 2022, 11:17

Касым-Жомарт Токаев: Алматинцы всегда показывают пример подлинной любви к своей малой родине

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался об отношении алматинцев к родному городу. Об этом Президент сказал на встрече с общественностью мегаполиса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Знаю, что каждый из вас считает Алматы самым красивым городом не только в стране, но и в мире. Алматинцы всегда показывают пример подлинной любви к своей малой родине. Это проявляется в трепетном отношении к культурно-историческому наследию и природе. В готовности защищать родной город, борясь буквально за каждую улицу, каждый дом, каждое дерево. В солидарности и активном участии в волонтерских движениях, экологических акциях и благотворительных проектах. Именно с заботы о своем дворе, сопричастности к судьбе родного города, родного края рождается истинный патриотизм граждан. Уверен, благодаря этому уникальному духу и сплоченности алматинцев наш прекрасный город станет еще краше и будет содействовать процветанию всей страны», - сказал К. Токаев.


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