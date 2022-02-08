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Касым-Жомарт Токаев: Акимы постоянно обивают пороги министерств, выпрашивая трансферты

8 Февраля 2022 15:28
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Касым-Жомарт Токаев: Акимы постоянно обивают пороги министерств, выпрашивая трансферты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость повышения бюджетной независимости акимов всех уровней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Отдельно хочу остановиться на необходимости дальнейшего повышения бюджетной независимости акимов всех уровней. Ситуация, когда 82% регионов дотационные, неправильная. Это особенности нашей методологии, межбюджетных отношений. Акимы постоянно обивают пороги министерств, выпрашивая трансферты общего характера и целевые. Кроме того, многие расходные инициативы центрального уровня решаются в ключе: «перекинем на местные бюджеты, а акимы пусть сами разберутся». Сейчас уже так работать нельзя», - заявил Президент в ходе расширенного заседания Правительства.

Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев поручил создать регуляторные механизмы, при которых банки будут стремиться кредитовать эффективные проекты.

Также во время расширенного заседания Правительства Глава государства заявил о том, что решительной реформы бюджетного планирования не произошло.

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#Президент Казахстана   #Правительство РК   #Акимат   #Экономика   #Финансы   #Заседание Правительства с участием Президента РК  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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