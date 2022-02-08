Касым-Жомарт Токаев: Акимы постоянно обивают пороги министерств, выпрашивая трансферты
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость повышения бюджетной независимости акимов всех уровней, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Отдельно хочу остановиться на необходимости дальнейшего повышения бюджетной независимости акимов всех уровней. Ситуация, когда 82% регионов дотационные, неправильная. Это особенности нашей методологии, межбюджетных отношений. Акимы постоянно обивают пороги министерств, выпрашивая трансферты общего характера и целевые. Кроме того, многие расходные инициативы центрального уровня решаются в ключе: «перекинем на местные бюджеты, а акимы пусть сами разберутся». Сейчас уже так работать нельзя», - заявил Президент в ходе расширенного заседания Правительства.
Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев поручил создать регуляторные механизмы, при которых банки будут стремиться кредитовать эффективные проекты.
Также во время расширенного заседания Правительства Глава государства заявил о том, что решительной реформы бюджетного планирования не произошло.
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