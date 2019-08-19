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Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на взаимодействии с представителями немецкого бизнеса

Редактор:  
Гульмира Байзакова
19 Августа 2019, 13:24
Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на взаимодействии с представителями немецкого бизнеса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял бывшего председателя немецкого комитета по экономическим отношениям в Восточной Европе, независимого директора АО «НУХ «Байтерек» Клауса Мангольда. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

В ходе встречи обсуждались текущее состояние и перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Германией. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам развития мировой экономики.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности укрепления взаимодействия с представителями немецкого бизнеса в сфере цифровизации и искусственного интеллекта.

В свою очередь Клаус Мангольд проинформировал Президента о планах по организации крупного бизнес-форума с участием казахстанских и немецких предпринимателей в конце года в Германии.

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