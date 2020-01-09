Касым-Жомарт Токаев: Абай 100 лет назад призывал нацию к модернизации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Абай 100 лет назад призывал нацию к модернизации. Это отметил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своей статье «Абай и Казахстан в ХХІ веке», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Изучая произведения Абая, мы замечаем, что он постоянно хотел, чтобы страна двигалась вперед, развивалась, и всеми силами пропагандировал эту идею. И мы знаем, что основа прогресса – образование и наука. Абай всей душой хотел, чтобы казахи неустанно учились. «Если не добыл знания, тебе нечем хвалиться», – говорил Абай, имея в виду, что нельзя добиться успехов, не обладая знаниями. Он подчеркивал, что знанием нельзя жертвовать за богатство, напротив, чтобы страна была богатой, нужно осваивать науку. Так мы должны понимать и слова великого Абая о том, что нужно думать не о выгоде, а о чести, нужно стремиться к знаниям. Это и сейчас очень актуально, даже имеет еще большее значение, чем прежде. Мы видим, что цель науки ХХІ века в том, чтобы стремиться к достижению высот, к движению вперед», – написал Глава государства.

Глава государства в статье отметил, что для достижения указанной цели нужно, прежде всего, развивать систему образования в соответствии с современными требованиями. Хотя в этом направлении проводится большая работа, в отечественном образовании все еще есть недостатки. Пути совершенствования системы образования были указаны в предвыборной программе Главы государства, а также в выступлении на августовской конференции прошлого года. Принятие Закона «О статусе педагога» – один из шагов в направлении повышения качества образования. В любом обществе педагог занимает особое место, потому что он играет очень важную роль в воспитании образованного и сознательного поколения. Уважение к учителю – всеобщая обязанность. Поэтому государство должно повысить статус профессии учителя, создавать хорошие условия для его работы.