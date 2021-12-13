Касым-Жомарт Токаев: 30-летие Независимости - важный рубеж в летописи современного Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам в преддверии Дня Независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«30-летие Независимости - это значимая веха в истории нашей многовековой государственности, важный рубеж в летописи современного Казахстана. За эти годы наша страна прошла большой путь, отмеченный большими достижениями и преодолением сложных вызовов. Подавляющее большинство граждан страны своим созидательным трудом вносят значимый вклад в дело строительства сильного и прогрессивного государства», - сказал Касым-Жомарт Токаев на церемонии вручения государственных наград и премий.

Отметим, что мероприятие проходит в Акорде.

Ранее Глава государства подписал Указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан.

Накануне Дня Независимости ряду казахстанцев присуждены государственные награды.











