Касым-Жомарт Токаев: 30-летие Независимости - важный рубеж в летописи современного Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам в преддверии Дня Независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«30-летие Независимости - это значимая веха в истории нашей многовековой государственности, важный рубеж в летописи современного Казахстана. За эти годы наша страна прошла большой путь, отмеченный большими достижениями и преодолением сложных вызовов. Подавляющее большинство граждан страны своим созидательным трудом вносят значимый вклад в дело строительства сильного и прогрессивного государства», - сказал Касым-Жомарт Токаев на церемонии вручения государственных наград и премий.
Отметим, что мероприятие проходит в Акорде.
Ранее Глава государства подписал Указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан.
Накануне Дня Независимости ряду казахстанцев присуждены государственные награды.
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