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Кастет и наркотики изъяли полицейские у жителя Кентау

26 Января 2022 20:23
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Кастет и наркотики изъяли полицейские у жителя Кентау

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полицейские изъяли у жителя Кентау кастет и наркотики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В отдел полиции Кентау поступило сообщение о том, что один из жителей города хранит у себя неустановленное оружие.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого по месту жительства. При обыске дома оперативники изъяли у горожанина кастет. Также стражи порядка обнаружили на кухне бумажный сверток с содержимым, похожим на наркотическое вещество растительного происхождения. Изъятые вещественные доказательства полицейские направили на экспертизу.

Согласно заключению, вещество оказалось «высушенной марихуаной». Данный факт зарегистрировали по двум статьям УК РК: 296 «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта» и 287 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование.


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#Туркестанская область   #Борьба с преступностью   #Общество  
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