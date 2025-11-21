Кассационную жалобу подал осужденный командир в Мангистау
Бывший командир зенитно-артиллерийского взвода воинской части 25744 регионального командования «Батыс» Дамир Досов подал кассационную жалобу по делу об убийстве военнослужащего срочной службы, передает корреспондент агентства Kazinform.
Об этом сообщил его адвокат Азамат Сагал. По его словам, Дамир Досов не согласен с вынесенным приговором.
— В настоящее время кассационная жалоба находится в производстве суда по уголовным делам. Процесс пока неизвестен, судебное заседание не назначено, — сказал он.
Кассационный суд по уголовным делам подтвердил эту информацию. Кассационная жалоба подана от имени адвоката экс-командира.
Напомним, в сентябре прошлого года во время сбора подразделений регионального командования «Батыс» на полигоне «Оймаша» из-за нарушения правил обращения с оружием 19-летний военнослужащий срочной службы Марат Баркулов получил ранение и погиб.
Решением военизированного межрайонного суда по уголовным делам города Астаны Дамир Досов был осужден по части 1 статьи 99 Уголовного Кодекса РК за умышленное убийство Марата Баркулова и приговорен к 13 годам лишения свободы. Исковое заявление матери погибшего солдата Асии Баркуловой о моральном ущербе в размере 50 миллионов тенге удовлетворено частично. Суд обязал виновную сторону выплатить ему 20 миллионов тенге.