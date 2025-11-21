Кассационную жалобу подал осужденный командир в Мангистау

Об этом сообщил его адвокат Азамат Сагал. По его словам, Дамир Досов не согласен с вынесенным приговором.

— В настоящее время кассационная жалоба находится в производстве суда по уголовным делам. Процесс пока неизвестен, судебное заседание не назначено, — сказал он.

Кассационный суд по уголовным делам подтвердил эту информацию. Кассационная жалоба подана от имени адвоката экс-командира.

Напомним, в сентябре прошлого года во время сбора подразделений регионального командования «Батыс» на полигоне «Оймаша» из-за нарушения правил обращения с оружием 19-летний военнослужащий срочной службы Марат Баркулов получил ранение и погиб.

Решением военизированного межрайонного суда по уголовным делам города Астаны Дамир Досов был осужден по части 1 статьи 99 Уголовного Кодекса РК за умышленное убийство Марата Баркулова и приговорен к 13 годам лишения свободы. Исковое заявление матери погибшего солдата Асии Баркуловой о моральном ущербе в размере 50 миллионов тенге удовлетворено частично. Суд обязал виновную сторону выплатить ему 20 миллионов тенге.