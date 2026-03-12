Кассационный суд отменил решение по уголовной статье в Астане

История началась с жалобы частного обвинения. Потерпевшая И. заявила, что А. без её согласия получил реквизиты её банковского счёта и перечислил на него деньги от имени представляемого им лица. По мнению заявительницы, таким образом, были незаконно собраны сведения о её частной жизни.

Местные суды Астаны сочли эти действия преступлением. А. за незаконное собирание сведений о частной жизни лица признали виновным по части 2 статьи 147 УК, суд назначил ему штраф в размере 200 МРП (738 400 тенге). Апелляция приговор оставила без изменения.

Осужденный обратился в Кассационный суд по уголовным делам. При изучении дела судьи обратили внимание на важную юридическую деталь — часть 2 статьи 147 УК предусматривает два разных состава правонарушения.

незаконный сбор сведений о частной жизни, составляющих личную или семейную тайну; незаконный сбор или обработка персональных данных, если этим причинен существенный вред правам и законным интересам человека.

Согласно Закону «О персональных данных и их защите», реквизиты банковского счета относятся именно к персональным данным. А значит уголовная ответственность в таком случае возможна только при доказанности существенного вреда. Однако в материалах дела таких доказательств не оказалось. Также о причинении существенного вреда не говорилось в жалобе обвинителя.

Фактически вывод о наличии такого вреда был сделан судами самостоятельно. Более того, суд установил, что А. представлял интересы доверителя в административном процессе в качестве юридического консультанта. Направление денежных средств А. в адрес И. было осуществлено во исполнение судебного акта по взысканию с доверителя А. судебных расходов в пользу потерпевшей И. Эти действия местными судами были неправильно интерпретированы как совершение преступления.

В итоге кассационная инстанция пришла к выводу, что обязательный признак состава преступления — существенный вред — по делу не доказан. Поэтому ранее принятые по делу судебные акты отменены, а производство по делу прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения.

Напомним, что кассационные суды начали действовать в Казахстане в июле 2025 года.