Каспий, космос, аэротакси и Джеки Чан: что пишут мировые СМИ о Казахстане

На этой неделе зарубежные СМИ уделили особое внимание масштабным инфраструктурным проектам Казахстана, развитию транспортно-логистического потенциала на Каспии, цифровизации экономики, космической отрасли и внедрению инновационных технологий. Подробный обзор мировой прессы о нашей стране — в подборке агентства Kazinform.

Report: В Казахстане в проекты судоверфи и порта Курык вложат более $1,27 млрд

Казахстан продолжает укреплять позиции одного из ключевых транспортно-логистических узлов Каспийского региона, сообщает Report.

В центре внимания оказался масштабный пакет проектов в Мангистауской области общей стоимостью свыше 1,27 млрд долларов. Он включает строительство современной судостроительной верфи, многофункционального терминала в порту Курык и авиационно-логистического хаба на базе аэропорта Актау.

Особый интерес представляет развитие судостроительной отрасли. Новое предприятие сможет ежегодно выпускать до восьми новых судов и ремонтировать еще 24, что позволит значительно сократить зависимость от зарубежных мощностей и сформировать собственные компетенции в судостроении.

Не менее важным выглядит проект расширения порта Курык. После завершения строительства его мощность достигнет 25 млн тонн грузов в год, что существенно усилит потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута и укрепит роль Казахстана как ключевого транзитного звена между Азией и Европой.

The Caspian Post: Казахстан признан самым надежным направлением для инвестиций в Центральной Азии

Казахстан укрепляет позиции наиболее привлекательной инвестиционной площадки региона, пишет The Caspian Post.

Согласно рейтингу Safest Countries for Investors 2026, республика поднялась сразу на 17 позиций — с 70-го на 53-е место среди 150 государств мира, опередив все страны Центральной Азии.

Издание отмечает, что рейтинг оценивает не объем инвестиций, а устойчивость экономики, качество государственных институтов, эффективность регулирования, макроэкономическую стабильность и способность противостоять глобальным кризисам.

АЗЕРТАДЖ: Казахстан перевел торговлю на единый каталог из 29 миллионов товаров

О масштабной цифровизации торговой сферы сообщает АЗЕРТАДЖ.

С 1 июля все участники торговли, включая представителей малого бизнеса, обязаны использовать Национальный каталог товаров, в котором уже зарегистрировано около 29 миллионов наименований.

Каждому товару присваивается уникальный идентификационный код, который используется при оформлении электронных счетов-фактур, работе кассовых аппаратов и взаимодействии с государственными информационными системами.

Фактически речь идет о создании единой цифровой экосистемы торговли. По мнению наблюдателей, такая система позволит существенно сократить количество ошибок и дублей, повысить прозрачность рынка и станет основой дальнейшей цифровизации логистики, государственных сервисов и электронной коммерции, пишет издание.

Anadolu: В Астане впервые пройдет демонстрационный полет аэротакси

О развитии перспективного направления городской авиации сообщает Anadolu.

В столице Казахстана впервые состоится демонстрационный полет электрического воздушного судна вертикального взлета и посадки (eVTOL) AutoFlight Prosperity, рассчитанного на одного пилота и пять пассажиров.

Показательно, что испытания проходят спустя всего месяц после вступления в силу законодательства, регулирующего использование аэротакси и беспилотной авиации.

Фактически Казахстан становится одной из первых стран региона, которая не только испытывает подобные технологии, но и уже создала необходимую нормативную базу для их дальнейшего внедрения.

The Times of Central: Казахстан направил более $22 млн на новый спутник связи

Казахстан приступил к модернизации национальной спутниковой инфраструктуры, сообщает The Times of Central Asia.

Правительство выделило более 22 млн долларов на разработку спутника связи KazSat-3R, который должен заменить действующий KazSat-3 после завершения срока его эксплуатации.

Издание отмечает, что проект является частью более масштабной космической стратегии страны. Помимо нового спутника связи Казахстан готовит запуск новых аппаратов дистанционного зондирования Земли, развивает собственное производство спутников и коммерческие космические услуги на базе комплекса «Байтерек».

Euronews: Джеки Чан начал съемки нового фильма франшизы «Доспехи Бога» в Казахстане

Казахстан становится новой международной площадкой для крупных кинопроектов, сообщает Euronews.

Легендарный актер и режиссер Джеки Чан приступил к съемкам четвертой части франшизы «Доспехи Бога», значительная часть которых пройдет в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях. Центральной локацией станет каньон Бозжыра.

Особое внимание издание уделяет тому, что проект реализуется в формате казахстанско-китайского сотрудничества, а режиссером фильма впервые выступает казахстанский постановщик Роберт Кун.

Euronews отмечает, что выбор Казахстана объясняется уникальными природными ландшафтами, разнообразием съемочных площадок и растущим потенциалом страны как международной кинолокации. По мнению продюсеров, участие Джеки Чана способно привлечь дополнительное внимание мировой киноиндустрии к возможностям Казахстана для реализации проектов класса A+.

На прошлой неделе в центре внимания зарубежных СМИ оказались визиты Президента Казахстана в Китай и Катар, новые инвестиционные соглашения с КНР, развитие транспортно-логистической инфраструктуры и высокотехнологичной медицины, проекты в сфере переработки отходов и редкоземельных металлов, а также достижения казахстанских спортсменов на мировой арене.