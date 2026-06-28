Каспий, Бозжыра и подземные мечети: что ждет туристов в Мангистау

Туристов, которые планируют поездку в Мангистаускую область, ждут отдых на побережье Каспийского моря, уникальные природные ландшафты, древние исторические памятники и знакомство с национальной культурой. Сегодня Мангистауская область становится одним из самых популярных туристических направлений Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

Добраться до Актау из Астаны и Алматы можно авиарейсами. Время полета составляет около 2,5-3 часов. Стоимость авиабилетов зависит от сезона и спроса. В среднем билет в одну сторону стоит от 45-50 тысяч тенге.

По прибытии туристы в первую очередь отправляются на побережье Каспийского моря. В Актау имеются современные пляжи, зоны отдыха и благоустроенные набережные для прогулок.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Летом здесь можно загорать, купаться в море и пользоваться водными аттракционами. Кроме того, в расположенных вдоль побережья кафе и ресторанах можно попробовать блюда местной кухни.

Для отдыха в Актау предлагаются гостиницы и места размещения различных категорий. В городе и области функционирует более 100 объектов туристического размещения.

Фото: rixos.com

Среди них – международные и отечественные гостиничные бренды, комфортные базы отдыха и современные глэмпинги. Стоимость проживания зависит от уровня сервиса: в среднем цены начинаются от 30 тысяч тенге за сутки и могут превышать 200 тысяч тенге в отелях высокого класса.

Гости региона могут не ограничиваться отдыхом на море и отправиться к природным достопримечательностям Мангистау.

Фото: управление туризма Мангистауской области

Одним из самых популярных направлений является урочище Бозжыра. Белоснежные меловые скалы и горы необычной формы сделали это место одним из главных символов региона.

Фото: управление туризма Мангистауской области

Также туристы могут посетить долину Кызылкуп, гору Бокты, горы Айракты-Шоманай, Долину шаров в урочище Торыш и гору Шеркала.

Фото: управление туризма Мангистауской области

Эти места особенно привлекательны для любителей природы и фототуризма.

Гости Мангистау могут познакомиться и с духовным наследием региона. В числе исторических и сакральных объектов – подземные мечети Бекет ата, Шопан ата, Караман ата, Султан-упи и Шакпак ата.

Фото: управление туризма Мангистауской области

Для удобства туристов в области разработано 248 туристических маршрутов, включающих природные достопримечательности, исторические памятники и сакральные объекты.

Фото: управление туризма Мангистауской области

Кроме того, в регионе работают 22 туроператора, организующие однодневные и многодневные экскурсионные, экологические и паломнические туры.

Фото: управление туризма Мангистауской области

Расходы на несколько дней путешествия по Мангистау зависят от выбранного маршрута и формата отдыха. В среднем на одного человека за 3-4 дня, включая авиаперелет, проживание, питание и экскурсии, потребуется около 250-350 тысяч тенге.

Фото: управление туризма Мангистауской области

Если турист планирует отдыхать только в Актау и проводить время на побережье Каспия, расходы будут ниже.

Фото: управление туризма Мангистауской области

При включении в программу экскурсий к таким природным объектам, как Бозжыра, Шеркала и долина Торыш, дополнительно потребуется оплатить транспорт и услуги гида.

Напомним, ранее сообщалось, что в области Абай официально открылся туристический сезон.