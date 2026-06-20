Алаколь встречает гостей: в области Абай торжественно открыли туристический сезон

Сегодня, 20 июня, на побережье озера Алаколь состоялся фестиваль «Алакөл алаулары – 2026», посвященный официальному открытию туристического сезона. В масштабном мероприятии принял участие аким области Абай Берик Уали, который поздравил жителей и отдыхающих с началом туристического сезона.

Глава региона отметил природную уникальность и историческое значение Алаколя, подчеркнув, что сегодня озеро стало одним из самых привлекательных мест отдыха не только для жителей Казахстана, но и для иностранных туристов.

Фото: акимат области Абай

— С незапамятных времен Алаколь, как символ красоты и одна из самых живописных жемчужин нашей степи, упоминался в трудах ученых, путешественников и исследователей, благодаря чему его слава распространилась по всей Азии и Европе. Сегодня Алаколь стал благодатным местом, куда приезжают туристы со всех уголков нашей страны, а также из соседних государств и дальнего зарубежья. Фестиваль «Огни Алаколя» проводится впервые. Сегодня перед вами выступают лучшие деятели искусства нашей страны во главе с Народным артистом Казахстана Секеном Турысбеком, а также талантливые представители молодого поколения. От всей души поздравляю вас с открытием летнего сезона отдыха на священном Алаколе — жемчужине нашей страны, известной своим целебным воздухом и лечебными водами, — сказал Берик Уали.

Аким области сообщил, что концертные программы будут продолжаться до августа и проводиться дважды в неделю — по средам и субботам. Перед отдыхающими выступят артисты городов и районов региона, а также певцы, танцоры и кюйши — участники областного конкурса «Абай елі — өнер кеніші», создавая для гостей атмосферу праздника и хорошего настроения.

Фото: акимат области Абай

Фото: акимат области Абай

В рамках фестиваля выступили Народный артист Казахстана, кюйши-композитор Секен Турысбек, исполнитель традиционных песен Динисламбек Жайлаубай, а также популярные звезды казахстанской эстрады Дана Кентай, Еркеш Хасен, Канай и Зарина Омарова. Их яркие выступления, красивые песни и завораживающие кюи подарили зрителям незабываемые впечатления и стали украшением праздничного вечера. Завершилось мероприятие праздничным фейерверком.

Фото: акимат области Абай

Стоит отметить, что накануне туристического сезона на побережье Алаколя были проведены масштабные работы по обновлению инфраструктуры и благоустройству территории. В рамках поручения Президента для создания комфортных условий отдыха установлено более 50 санитарно-гигиенических объектов, 35 душевых кабин, 110 кабинок для переодевания, 100 новых мусорных контейнеров и 150 контейнеров для сбора отходов.

Фото: акимат области Абай

Для обеспечения безопасности туристов вдоль побережья установлены защитные ограждения общей протяженностью 5 тысяч метров. Функционируют 224 камеры видеонаблюдения. За последние два года на территории побережья заасфальтировано 10 километров уличных дорог.

Особо следует отметить, что в этом году при поддержке Правительства началось строительство линии электропередачи «Коктал — Алаколь» протяженностью 72 километра. Реализация проекта позволит полностью решить проблему дефицита электроэнергии на побережье Алаколя.