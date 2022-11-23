Каскадный комплекс и новые высотки появятся в СКО

23 Ноября 2022, 14:49

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в этом году строят 34 коммерческих жилых дома на 2 024 квартиры. В 2017 году возводилась всего одна многоэтажка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации заместителя акима области Сатжана Аблалиева, в городе работают строительные компании из Астаны, Алматы, Караганды, Кокшетау и местные подрядчики.

Ждут в регионе турецкого инвестора. Компания «YDA» - та, что строила по государственно-частному партнерству многопрофильную больницу - теперь на площади в 2 гектара намерена возвести современный жилой квартал. Он будет состоять из девяти 18-этажных домов. Идут проектные работы.

Сатжан Аблалиев заверил, что долгострой по улице Жамбыла Жабаева превратится в торговый центр с подземным паркингом и четырьмя 14-этажными жилыми блоками. Особенностью проекта станет двор на уровне второго этажа.

В следующем году по улице Кизатова начнется строительство каскадного комплекса с домами в 15 и 21 этаж на 485 квартир, по улице Шухова – многоэтажки на 323 квартиры с подземным паркингом.

Сатжан Аблалиев напомнил, что в августе в регионе провели инвестиционный форум для потенциальных подрядчиков. 10 строительных компаний готовы строить в Северо-Казахстанской области жилые дома. Сейчас занимаются подготовкой документов и эскизами проектов