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Каскадер Алия Искакова получила престижную кинонаграду в Канаде

21 Ноября 2021 20:42
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Каскадер Алия Искакова получила престижную кинонаграду в Канаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каскадер Международной группы Nomad Stunts Алия Искакова удостоилась престижной кинонаграды в Канаде, передает МИА «Казинформ».

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Об этом соощается на официальной странице группы каскадеров Nomad Stunts в Facebook.

«Сегодня состоялась церемония награждения премии канадской Академии кино и телевидения - UBCP/ACTRA AWARDS 2021! Лучшей каскадерской работой года была признана постановка боя с участием Алии Искаковой в сериале «Кунг-фу». Отметим, что Алия дублировала главную злодейку сериала - Yvonne Chapman», - говорится в сообщении.



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