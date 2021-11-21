Новости
Каскадер Алия Искакова получила престижную кинонаграду в Канаде
21 Ноября 2021 20:42
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каскадер Международной группы Nomad Stunts Алия Искакова удостоилась престижной кинонаграды в Канаде, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеКазахстанский фильм «Огонь» участвует в конкурсной программе кинофестиваля в Минске Казахстанский фильм «Томирис» покажут на кинофестивале «Лістапад» в Минске Руководителей самых активных НПО наградили полицейские Актобе
Об этом соощается на официальной странице группы каскадеров Nomad Stunts в Facebook.
«Сегодня состоялась церемония награждения премии канадской Академии кино и телевидения - UBCP/ACTRA AWARDS 2021! Лучшей каскадерской работой года была признана постановка боя с участием Алии Искаковой в сериале «Кунг-фу». Отметим, что Алия дублировала главную злодейку сериала - Yvonne Chapman», - говорится в сообщении.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Казахстанский фильм «Огонь» участвует в конкурсной программе кинофестиваля в Минске
- Казахстанский фильм «Томирис» покажут на кинофестивале «Лістапад» в Минске
- Турецкий телеканал снимет сериал на основе казахстанского фильма «Томирис»
- Казахстанский актер Толепберген Байсакалов назван лучшим актером на кинофестивале в Лос-Анджелесе
- Фильм «Желтая кошка» Адильхана Ержанова выдвинут на премию «Оскар» от Казахстана
- Дарежан Омирбаев признан лучшим режиссером на 34-м Токийском кинофестивале
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047