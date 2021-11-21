Каскадер Алия Искакова получила престижную кинонаграду в Канаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каскадер Международной группы Nomad Stunts Алия Искакова удостоилась престижной кинонаграды в Канаде, передает МИА «Казинформ».

Об этом соощается на официальной странице группы каскадеров Nomad Stunts в Facebook.

«Сегодня состоялась церемония награждения премии канадской Академии кино и телевидения - UBCP/ACTRA AWARDS 2021! Лучшей каскадерской работой года была признана постановка боя с участием Алии Искаковой в сериале «Кунг-фу». Отметим, что Алия дублировала главную злодейку сериала - Yvonne Chapman», - говорится в сообщении.