Касым-Жомарту Токаеву доложили о проектах «Самрук-Қазыны» на 3,3 трлн тенге

Глава государства заслушал отчет об итогах работы Фонда за пять месяцев 2026 года и планах на среднесрочный период.

Как сообщил Нурлан Жакупов, по итогам 2025 года активы под управлением Фонда составили 88 млрд долларов.

Продолжается реализация масштабных инфраструктурных и промышленных проектов. В 2026 году Фонд планирует завершить 16 проектов на 3,3 трлн тенге, включая строительство новых железнодорожных линий Мойынты – Кызылжар и Дарбаза – Мактаарал, ГПЗ на Кашагане, модернизацию Алматинской ТЭЦ-2, строительство гибридной электростанции, прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря и др.

Реализация этих проектов позволит укрепить транспортную, энергетическую и цифровую инфраструктуру Казахстана, создать новые рабочие места и повысить качество жизни населения.

Президенту было доложено, что в рамках корпоративной социальной ответственности проекты Фонда ежегодно оказывают поддержку порядка 1 млн казахстанцев. Кроме того, в рамках общенациональной экологической инициативы «Таза Қазақстан» планируется высадка 5 млн деревьев по всей стране; при этом в 2024–2025 годах уже высажено 5,8 млн деревьев. В целом, за 2023-2026 гг. реализовано более 100 социальных проектов на 856 млрд тенге.

Нурлан Жакупов также сообщил, что в октябре 2026 года в Косшы планируется запуск нового суперкомпьютерного кластера на базе NVIDIA B300. После ввода нового кластера мощность суперкомпьютера портфельной компании «Казахтелеком» увеличится в четыре раза. Это позволит существенно расширить возможности Казахстана в сфере искусственного интеллекта, обработки данных и высокопроизводительных вычислений.

По итогам встречи Глава государства поставил ряд задач по основным направлениям работы Фонда, включая своевременную реализацию ключевых инвестиционных проектов.