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    Касым-Жомарт Токаеву доложили о деятельности и инвестиционных проектах «Самрук-Қазына»

    Глава государства принял председателя правления АО «Самрук-Қазына» Нурлана Жакупова, передает Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    Касым-Жомарт Токаеву доложили о деятельности и инвестиционных проектах «Самрук-Қазына»
    Фото: Акорда

    Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о деятельности Фонда «Самрук-Қазына», выполнении основных производственных и финансовых показателей и реализации крупных инфраструктурных проектов.

    Нурлан Жакупов сообщил, что в 2026 году Фонд планирует завершить инвестиционные проекты на 3,2 трлн теңге.

    В числе которых строительство железнодорожных линий Мойынты — Кызылжар и Дарбаза — Мактаарал, модернизация железнодорожных участков Алтынколь — Жетыген и Бейнеу — Мангистау, строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган, модернизация Алматинской ТЭЦ-2, строительство парогазовой установки в Туркестанской области и гибридной электростанции.

    Помимо этого, завершается строительство центра обработки данных в Астане и прокладка волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря.

    Жакупов также доложил об инвестиционном портфеле Фонда.

    В данном направлении в 2027–2029 гг. запланирована реализация 38 проектов на 21 трлн теңге в сферах энергетики, нефтегазовой отрасли, транспортной и цифровой инфраструктуры.

    Кроме того, он отчитался об исполнении социальных проектов Фонда.

    В качестве приоритетов рассматриваются строительство медицинских и социальных объектов, открытие 55 центров для детей с инвалидностью и 46 кабинетов инклюзии, а также развитие спортивной и образовательной инфраструктуры.

    Президент поставил ряд задач по основным направлениям работы Фонда.

    Ранее Президент принял председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадину Абылкасымову.

    Также сообщалось, что «Самрук-Қазына» и суверенный фонд Монголии подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий обмен опытом и экспертизой.

    Иностранные инвестиции выросли в Казахстане. Подробнее в материале корреспондента Kazinform.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Инвестпроекты ФНБ «Самрук Казына»
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор