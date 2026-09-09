Касым-Жомарт Токаеву доложили о деятельности и инвестиционных проектах «Самрук-Қазына»
Глава государства принял председателя правления АО «Самрук-Қазына» Нурлана Жакупова, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о деятельности Фонда «Самрук-Қазына», выполнении основных производственных и финансовых показателей и реализации крупных инфраструктурных проектов.
Нурлан Жакупов сообщил, что в 2026 году Фонд планирует завершить инвестиционные проекты на 3,2 трлн теңге.
В числе которых строительство железнодорожных линий Мойынты — Кызылжар и Дарбаза — Мактаарал, модернизация железнодорожных участков Алтынколь — Жетыген и Бейнеу — Мангистау, строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган, модернизация Алматинской ТЭЦ-2, строительство парогазовой установки в Туркестанской области и гибридной электростанции.
Помимо этого, завершается строительство центра обработки данных в Астане и прокладка волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря.
Жакупов также доложил об инвестиционном портфеле Фонда.
В данном направлении в 2027–2029 гг. запланирована реализация 38 проектов на 21 трлн теңге в сферах энергетики, нефтегазовой отрасли, транспортной и цифровой инфраструктуры.
Кроме того, он отчитался об исполнении социальных проектов Фонда.
В качестве приоритетов рассматриваются строительство медицинских и социальных объектов, открытие 55 центров для детей с инвалидностью и 46 кабинетов инклюзии, а также развитие спортивной и образовательной инфраструктуры.
Президент поставил ряд задач по основным направлениям работы Фонда.
Ранее Президент принял председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадину Абылкасымову.
Также сообщалось, что «Самрук-Қазына» и суверенный фонд Монголии подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий обмен опытом и экспертизой.
Иностранные инвестиции выросли в Казахстане. Подробнее в материале корреспондента Kazinform.