Касым-Жомарт Токаеву доложили о деятельности и инвестиционных проектах «Самрук-Қазына»

Глава государства принял председателя правления АО «Самрук-Қазына» Нурлана Жакупова, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о деятельности Фонда «Самрук-Қазына», выполнении основных производственных и финансовых показателей и реализации крупных инфраструктурных проектов.

Нурлан Жакупов сообщил, что в 2026 году Фонд планирует завершить инвестиционные проекты на 3,2 трлн теңге.

В числе которых строительство железнодорожных линий Мойынты — Кызылжар и Дарбаза — Мактаарал, модернизация железнодорожных участков Алтынколь — Жетыген и Бейнеу — Мангистау, строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган, модернизация Алматинской ТЭЦ-2, строительство парогазовой установки в Туркестанской области и гибридной электростанции.

Помимо этого, завершается строительство центра обработки данных в Астане и прокладка волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря.

Жакупов также доложил об инвестиционном портфеле Фонда.

В данном направлении в 2027–2029 гг. запланирована реализация 38 проектов на 21 трлн теңге в сферах энергетики, нефтегазовой отрасли, транспортной и цифровой инфраструктуры.

Кроме того, он отчитался об исполнении социальных проектов Фонда.

В качестве приоритетов рассматриваются строительство медицинских и социальных объектов, открытие 55 центров для детей с инвалидностью и 46 кабинетов инклюзии, а также развитие спортивной и образовательной инфраструктуры.

Президент поставил ряд задач по основным направлениям работы Фонда.

Ранее Президент принял председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадину Абылкасымову.

Также сообщалось, что «Самрук-Қазына» и суверенный фонд Монголии подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий обмен опытом и экспертизой.

Иностранные инвестиции выросли в Казахстане. Подробнее в материале корреспондента Kazinform.