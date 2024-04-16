Касым-Жомарт Токаев встретился со спасателями, волонтерами и бизнесменами СКО

В завершение рабочей поездки в СКО Касым-Жомарт Токаев встретился со спасателями, волонтерами и бизнесменами, оказывающими помощь пострадавшим от наводнения. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды

Президент отметил высокую сплоченность жителей региона во время чрезвычайной ситуации и выразил благодарность всем гражданам, вовлеченным в борьбу с природной стихией.

Общественный заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана по Северо-Казахстанской области Елена Семидоцких проинформировала Главу государства об открытии в каждом районе пунктов приема гуманитарной помощи.

Руководитель фронт-офиса волонтеров Birgemiz Анастасия Волкова сообщила о создании оперативного штаба волонтеров быстрого реагирования. Штаб проводит обучение и координацию работы более 2500 волонтеров.

Генеральный директор АО «Севказэнерго» Анатолий Казановский рассказал, что акционеры предприятия выделили 100 млн тенге, установили трансформаторы и провели линии электропередач.

Как сообщил руководитель ТОО «Кызылжар жолдары» Асхат Жолдаспаев, компания принимает активное участие в противопаводковых мероприятиях, выделяя спецтехнику и другое необходимое оборудование для строительства и укрепления плотин.