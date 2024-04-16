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    15:32, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев встретился со спасателями, волонтерами и бизнесменами СКО

    Касым-Жомарт Токаев встретился со спасателями, волонтерами и бизнесменами СКО
    Фото: Акорда

    В завершение рабочей поездки в СКО Касым-Жомарт Токаев встретился со спасателями, волонтерами и бизнесменами, оказывающими помощь пострадавшим от наводнения. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды

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    Теги:
    Подтопления Северо-Казахстанская область Президент Петропавловск Президент Казахстана Наводнение Регионы Токаев Касым-Жомарт Гуманитарная помощь Общество Эвакуация Паводки в Казахстане Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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