Касым-Жомарт Токаев встретился с главой Mercedes-Benz Group

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем правления Mercedes-Benz Group Олой Каллениусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества в области автомобильной индустрии и инновационных решений.

Президент отметил, что Казахстан стремится к диверсификации экономики и развитию промышленного производства, и машиностроение занимает особое место в этой стратегии.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в настоящее время в нашей стране успешно работают такие известные мировые компании, как General Electric, General Motors, Chevrolet, Kia и Hyundai. В прошлом году производство автомобилей в Казахстане превысило 100 000 единиц, рост составил 28 %. Экспорт увеличился вдвое, достигнув 3,8 млрд долларов.

Руководитель немецкого автоконцерна проинформировал Президента о новых подходах компании к развитию глобальных цепочек поставок и возможностях для экономики Казахстана.

Mercedes-Benz Group — один из ведущих мировых автопроизводителей. В 2022 году компания произвела порядка 2,5 млн автомобилей. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год Mercedes-Benz Group заняла 41-е место, а в списке Fortune Global 500 – 38-е место.

Фото: пресс-служба Акорды.

Напомним, вчера начался официальный визит Президента Казахстана в столицу Германии. В ходе визита Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц провели брифинг для прессы, где главы двух стран ответили на вопросы журналистов.

Сегодня К. Токаев встретился с Федеральным Президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, а также принял участие в саммите «С5 + Германия».