Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с главами правительств России, Беларуси и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Приветствуя глав правительств России, Беларуси и Кыргызстана, Президент Касым-Жомарт Токаев выразил им благодарность за поддержку международной промышленной выставки «Иннопром. Казахстан», которая впервые проводится на казахской земле.

– Ваше участие в работе выставки, несомненно, придало ей особый статус и стало еще одним подтверждением нашей тесной торгово-экономической кооперации. Отрадно, что мероприятие сегодня превращается в устойчивую деловую площадку. В рамках выставки потенциальные партнеры и инвесторы ближе знакомятся с достижениями индустриального сектора наших стран, открывают новые возможности для реализации взаимовыгодных проектов, – подчеркнул Глава государства.

Как отметил лидер Казахстана, увеличение количества совместных предприятий, крупных проектов в промышленности, энергетике, машиностроении, сельском хозяйстве и других секторах экономики отражается на неуклонном росте объемов внешней торговли стран – участниц Союза, который в текущем полугодии составил 13%.

Фото: пресс-служба Акорды.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан и Россия сохраняют высокую динамику взаимодействия в торговой, инвестиционной и промышленной сферах.

– Российские компании стабильно входят в пятерку ключевых инвесторов Казахстана. Сегодня с Россией у нас реализуется 40 крупных проектов на сумму 16,5 миллиарда долларов, – сказал Президент.

Говоря об отношениях с Беларусью, Касым-Жомарт Токаев положительно оценил опыт в сфере производства сельхозтехники и машиностроения, общая стоимость проектов составляет около 180 миллионов долларов.

Фото: пресс-служба Акорды.

Глава государства также отметил поступательное развитие отношений с Кыргызской Республикой, сохраняется положительная динамика во взаимной торговле.

– За 7 месяцев торговля между нашими странами выросла на 13 процентов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Большие перспективы открывает строительство Индустриального торгово-логистического комплекса на казахско-кыргызской границе, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Обращаясь к главам правительств, Президент Казахстана высказал мнение, что государства ЕАЭС обладают огромными резервами для существенного укрепления сотрудничества, поэтому следует активно использовать все возможности для их продвижения.

– Что касается Казахстана, то мы абсолютно привержены дальнейшему развитию интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Считаем, что этот Союз – очень перспективная интеграционная организация. Большие возможности кроются именно в экономическом потенциале данного Союза. Казахстан считает, что все государства – участники ЕАЭС должны строго придерживаться Договора, который был подписан здесь в 2015 году, и заниматься вопросами именно экономической интеграции, развития торговли, открытия рынков наших стран для взаимного обмена товарами, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства считает, что эффективность торгово-экономической кооперации тесно связано с раскрытием транзитно-транспортного потенциала, поэтому следует последовательно развивать транспортные возможности. В выступлении были отмечены возможности транзитного коридора Север – Юг с выходом на Иран, Персидский залив и Индию, железной дороги Казахстан – Туркменистан – Иран, маршрута Западная Европа – Западный Китай. Президент обратил особое внимание на потенциал Транскаспийского международного транспортного коридора.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев остановился на важности развития промышленной кооперации стран-участниц. Он напомнил о подписании в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в мае текущего года документа по оказанию финансового содействия кооперации при реализации проектов промышленности. По его мнению, этот механизм станет хорошим стимулом для создания новых совместных производств.

В завершение встречи Президент Касым-Жомарт Токаев еще раз поблагодарил всех присутствующих за активное участие в проведении выставки и пожелал плодотворной работы и новых совместных проектов во благо процветания наших стран.

Фото: пресс-служба Акорды.

Фото: пресс-служба Акорды.