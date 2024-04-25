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    13:32, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев вручил ордена и медали ряду казахстанцев

    Касым-Жомарт Токаев вручил ордена и медали ряду казахстанцев
    Фото: Акорда

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил награды ряду казахстанцев, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Указом Президента Республики Казахстан за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами, а также развитие государственного языка:

    ▪️ Орденом «Достық» ІІ степени награждена учитель школы №2 имени Кайырбекова города Астаны Шнайдер Елизавета Александровна;

    ▪️ Орденом «Ел бірлігі» – председатель объединения «Рада украинцев Казахстана» Тимощенко Юрий Евгениевич, государственный и общественный деятель Ахмадиев Мурат Абдуреимович, заместитель председателя Ассоциации этнокультурных объединений узбеков Казахстана «Дустлик» Шарипов Хасан Халматович;

    ▪️ Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены преподаватель Степногорской детско-юношеской спортивной школы Дураченко Николай Николаевич, учитель Атырауской городской школы-гимназии №3 Любина Татьяна Нестеровна;

    ▪️ Медалью «Шапағат» отмечены обжигальщик Цинкового завода Усть-Каменогорского металлургического комплекса Панасюк Сергей Александрович, аккомпаниатор Казахского музыкально-драматического театра имени Кожамкулова области Улытау Побединский Аркадий Николаевич, командир отделения Национальной гвардии Республики Казахстан Пономаренко Кирилл Алексеевич, учитель общеобразовательной школы села Арайлы Акмолинской области Ирубаева Анастасия Валерьевна;

    ▪️ Благодарность Президента Республики Казахстан объявлена председателю научно-экспертной группы Ассамблеи народа Казахстана Восточно-Казахстанской области Краснобаевой Нелли Леонидовне, руководителю представительства «Ассамблея жастары» в Карагандинской области Урмашову Александру Николаевичу, руководителю учреждения «Қоғамдық келісім» области Жетысу Усановой Руфине Касымовне.

    Касым-Жомарт Токаев вручил ордена и медали ряду казахстанцев
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев вручил ордена и медали ряду казахстанцев
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев вручил ордена и медали ряду казахстанцев
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев вручил ордена и медали ряду казахстанцев
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев вручил ордена и медали ряду казахстанцев
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев вручил ордена и медали ряду казахстанцев
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев вручил ордена и медали ряду казахстанцев
    Фото: Акорда

     

    Теги:
    Президент Казахстана АНК
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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