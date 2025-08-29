Касым-Жомарт Токаев высказался о будущем права в эпоху технологий и геополитической нестабильности

Президент отметил, что в период нарастающей геополитической нестабильности и стремительного технологического развития модернизация законодательства приобретает особое значение.

— Тотальная цифровизация и искусственный интеллект порождают абсолютно новые смыслы и подходы к развитию государств и обществ.

Во многих странах развернулись острые общественные дискуссии и парламентские дебаты о роли и месте человека и даже о его выживаемости в новом постгуманистическом мире.

Не меньше вопросов вызвало стремительное развитие биотехнологий, которые уже привели к серьезным правовым коллизиям и эрозии устоявшихся этических норм.

Законодатели неизбежно столкнутся с задачей защиты суверенитета своих стран путем переформатирования системы международного права.

Поэтому конституционализм никогда не будет стоять на месте. Он тесно сопряжен с процессом законотворчества, но уже в совершенно новых технологических, экономических и геополитических реалиях.

Считаю, что этот вопрос должен находиться в фокусе постоянного внимания и всестороннего исследования всего квалифицированного юридического сообщества Казахстана, — сказал Касым-Жомарт Токаев.