    13:02, 29 Август 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев высказался о будущем права в эпоху технологий и геополитической нестабильности

    Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на научно-практической конференции «Конституция и государственность: диалог права и будущего», посвященной 30-летию Конституции Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев высказался о будущем права в эпоху технологий и геополитической настабильности
    Фото: Акорда

    Президент отметил, что в период нарастающей геополитической нестабильности и стремительного технологического развития модернизация законодательства приобретает особое значение.

    — Тотальная цифровизация и искусственный интеллект порождают абсолютно новые смыслы и подходы к развитию государств и обществ.

    Во многих странах развернулись острые общественные дискуссии и парламентские дебаты о роли и месте человека и даже о его выживаемости в новом постгуманистическом мире.

    Не меньше вопросов вызвало стремительное развитие биотехнологий, которые уже привели к серьезным правовым коллизиям и эрозии устоявшихся этических норм.

    Законодатели неизбежно столкнутся с задачей защиты суверенитета своих стран путем переформатирования системы международного права.

    Поэтому конституционализм никогда не будет стоять на месте. Он тесно сопряжен с процессом законотворчества, но уже в совершенно новых технологических, экономических и геополитических реалиях.

    Считаю, что этот вопрос должен находиться в фокусе постоянного внимания и всестороннего исследования всего квалифицированного юридического сообщества Казахстана, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
