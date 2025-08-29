Касым-Жомарт Токаев высказался о будущем права в эпоху технологий и геополитической нестабильности
Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на научно-практической конференции «Конституция и государственность: диалог права и будущего», посвященной 30-летию Конституции Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Президент отметил, что в период нарастающей геополитической нестабильности и стремительного технологического развития модернизация законодательства приобретает особое значение.
— Тотальная цифровизация и искусственный интеллект порождают абсолютно новые смыслы и подходы к развитию государств и обществ.
Во многих странах развернулись острые общественные дискуссии и парламентские дебаты о роли и месте человека и даже о его выживаемости в новом постгуманистическом мире.
Не меньше вопросов вызвало стремительное развитие биотехнологий, которые уже привели к серьезным правовым коллизиям и эрозии устоявшихся этических норм.
Законодатели неизбежно столкнутся с задачей защиты суверенитета своих стран путем переформатирования системы международного права.
Поэтому конституционализм никогда не будет стоять на месте. Он тесно сопряжен с процессом законотворчества, но уже в совершенно новых технологических, экономических и геополитических реалиях.
Считаю, что этот вопрос должен находиться в фокусе постоянного внимания и всестороннего исследования всего квалифицированного юридического сообщества Казахстана, — сказал Касым-Жомарт Токаев.