телерадиокомплекс президента РК
    12:11, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Мухтара Шаханова

    Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким выдающегося сына казахского народа, известного поэта и общественного деятеля, народного писателя, Қазақстанның Еңбек Ері Мухтара Шаханова, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Минкультуры и информации РК

    — Мухтар Шаханов был уникальной личностью, посвятившей всю свою жизнь искусству слова. Он вывел национальную поэзию на новые высоты, расширил горизонты отечественной литературы и культуры. Как человек, искренне радеющий за судьбу родного языка, он стоял у истоков многих важнейших начинаний в этой сфере. Его произведения переведены на многие языки мира, а вдохновенная лирика пользуется искренней любовью широкой читательской аудитории. Светлый образ Мухтара Шаханова, прожившего достойную жизнь и оставившего богатое литературное наследие, навсегда останется в наших сердцах, — говорится в телеграмме.

    Гульжан Тасмаганбетова
