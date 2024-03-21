Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким писателя Медеу Сарсеке

Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким писателя Медеу Сарсеке, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Президент выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося писателя, драматурга и общественного деятеля Медеу Сарсеке.