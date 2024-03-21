09:31, 21 Март 2024 | GMT +6
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким писателя Медеу Сарсеке
Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким писателя Медеу Сарсеке, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Президент выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося писателя, драматурга и общественного деятеля Медеу Сарсеке.
— Благодаря своему писательскому таланту Медеу Сапаулы пользовался заслуженным признанием широкой читательской аудитории. Будучи основоположником жанра фантастики в казахской литературе, он смог воплотить возможности научного познания с помощью художественного слова. Светлый образ Медеу Сапаулы, оставившего богатое духовное и литературное наследие, навсегда останется в наших сердцах, — говорится в телеграмме.