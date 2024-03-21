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    09:31, 21 Март 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким писателя Медеу Сарсеке

    Касым-Жомарт Токаев
    Фото: Акорда

    Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким писателя Медеу Сарсеке, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося писателя, драматурга и общественного деятеля Медеу Сарсеке.

    — Благодаря своему писательскому таланту Медеу Сапаулы пользовался заслуженным признанием широкой читательской аудитории. Будучи основоположником жанра фантастики в казахской литературе, он смог воплотить возможности научного познания с помощью художественного слова. Светлый образ Медеу Сапаулы, оставившего богатое духовное и литературное наследие, навсегда останется в наших сердцах, — говорится в телеграмме.

    Теги:
    Акорда Соболезнования Видные общественные деятели Литература Токаев Касым-Жомарт
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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