Скончался известный писатель Медеу Сарсеке

Скончался известный писатель, публицист, драматург, обладатель ордена «Құрмет» Медеу Сарсеке, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

Медеу Сарсеке родился 2 января 1936 года в ауле Кайнар (Абралинский район области Абай).

После окончания в 1958 году металлургического факультета Казахского политехнического института работал в газете «Жас Алаш», на цементном заводе Семипалатинска, корреспондентом по ВКО газеты «Егеменді Қазақстан». Член Союза писателей Казахстана (с 1962 года). Более 30-ти лет (с 1965 года) был ответственным секретарём Семипалатинского межобластного отделения Союза писателей Казахстана

Медеу Сарсеке одновременно занимался производством и творчеством. Он опубликовал ряд научно-фантастических повестей и эссе на казахском языке: «Необыкновенный луч» («Ғажайып Сәуле», 1959), «Тень невидимки» («Көрінбестің көлеңкесі», 1960), «Седьмая волна» («Жетінші Толқын», 1964), «От огня до атома» («Оттан атомға дейін», 1965).

В жанре документальной прозы написал романы «Жарылыс» («Взрыв») и «Көмбе» («Клад»), документально-художественные биографии «Сатпаев», «Евней Букетов», «Е. Бекмаханов». Широкую известность получила драма «История Шынгыса» («Шыңғыс хикаясы»).

Книги Медеу Сарсеке об академике Каныше Сатбаеве «Планета Сатпаева» и «Через тернии» были растиражированы в 112 странах.