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    02:33, 21 Март 2024 | GMT +6

    Скончался известный писатель Медеу Сарсеке

    Медеу Сарсеке
    Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

    Скончался известный писатель, публицист, драматург, обладатель ордена «Құрмет»  Медеу Сарсеке, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

    Медеу Сарсеке родился 2 января 1936 года в ауле Кайнар (Абралинский район области Абай). 

    После окончания в 1958 году металлургического факультета Казахского политехнического института работал в газете «Жас Алаш», на цементном заводе Семипалатинска, корреспондентом по ВКО газеты «Егеменді Қазақстан». Член Союза писателей Казахстана (с 1962 года). Более 30-ти лет (с 1965 года) был ответственным секретарём Семипалатинского межобластного отделения Союза писателей Казахстана

    Медеу Сарсеке одновременно занимался производством и творчеством. Он опубликовал ряд научно-фантастических повестей и эссе на казахском языке: «Необыкновенный луч» («Ғажайып Сәуле», 1959), «Тень невидимки» («Көрінбестің көлеңкесі», 1960), «Седьмая волна» («Жетінші Толқын», 1964), «От огня до атома» («Оттан атомға дейін», 1965). 

    В жанре документальной прозы написал романы «Жарылыс» («Взрыв») и «Көмбе» («Клад»), документально-художественные биографии  «Сатпаев»,  «Евней Букетов», «Е. Бекмаханов». Широкую известность получила драма  «История Шынгыса» («Шыңғыс хикаясы»).

    Книги Медеу Сарсеке об академике Каныше Сатбаеве «Планета Сатпаева» и «Через тернии» были растиражированы в 112 странах.

    Теги:
    Культура Литература Абайская область Память Общество
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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