РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:27, 29 Август 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев: Ради будущих поколений мы должны укреплять мир

    Президент Казахстана на своей странице в социальной сети Х опубликовал обращение к казахстанцам, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Мы должны заняться усилением водной дипломатии — Президент Казахстана
    Фото: Акорда

    — Сегодня Международный день действий против ядерных испытаний. Эта памятная дата была учреждена Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Казахстана. Наш народ стал жертвой тяжелейших последствий испытаний атомного оружия. Эта трагедия не должна повториться. Ради будущих поколений мы должны укреплять мир, развивать международное сотрудничество, предпринимать усилия по ядерному разоружению и отказу от ядерных испытаний. Мир и безопасность — это высшие ценности, объединяющие все человечество, — написал Президент на своей странице в социальной сети Х.

    Касым-Жомарт Токаев: Ради будущих поколений мы должны укреплять мир
    Фото: Акорда
    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда За безъядерный мир
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают