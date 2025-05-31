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    21:05, 30 Май 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев проводил Премьер-министра Италии Джорджу Мелони в аэропорту Астаны

    Президент Касым-Жомарт Токаев проводил Председателя Совета министров Италии Джорджу Мелони в аэропорту Астаны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев проводил Премьер-министра Италии Джорджу Мелони в аэропорту Астаны
    Фото: Акорда

    Напомним, что сегодня Президент Казахстана провел переговоры с Премьер-министром Италии в расширенном формате. В ходе которых стороны обсудили широкий спектр вопросов, охватывающих ключевые направления двусторонней повестки.

    Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства и реализации новых инициатив, способствующих поступательному развитию казахско-итальянских отношений.

    Также было принято Совместное заявление о расширении стратегического партнерства.

    Касым-Жомарт Токаев проводил Премьер-министра Италии Джорджу Мелони в аэропорту Астаны
    Фото: Акорда
    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Джорджа Мелони Астана Аэропорт Визит премьер-министра Италии
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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