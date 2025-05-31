21:05, 30 Май 2025 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев проводил Премьер-министра Италии Джорджу Мелони в аэропорту Астаны
Президент Касым-Жомарт Токаев проводил Председателя Совета министров Италии Джорджу Мелони в аэропорту Астаны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Напомним, что сегодня Президент Казахстана провел переговоры с Премьер-министром Италии в расширенном формате. В ходе которых стороны обсудили широкий спектр вопросов, охватывающих ключевые направления двусторонней повестки.
Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства и реализации новых инициатив, способствующих поступательному развитию казахско-итальянских отношений.
Также было принято Совместное заявление о расширении стратегического партнерства.