Касым-Жомарт Токаев проводил Премьер-министра Италии Джорджу Мелони в аэропорту Астаны

Напомним, что сегодня Президент Казахстана провел переговоры с Премьер-министром Италии в расширенном формате. В ходе которых стороны обсудили широкий спектр вопросов, охватывающих ключевые направления двусторонней повестки.

Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства и реализации новых инициатив, способствующих поступательному развитию казахско-итальянских отношений.

Также было принято Совместное заявление о расширении стратегического партнерства.