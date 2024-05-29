Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета безопасности
Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета безопасности Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы повышения эффективности работы в сфере противодействия терроризму и экстремизму.
Заслушан доклад председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, а также информация руководителей ряда заинтересованных государственных органов.
Глава государства отметил важность комплексных подходов к выявлению и пресечению предпосылок экстремистских проявлений, недопущению распространения международного терроризма, включая совершенствование законодательной и организационный базы, реализацию выверенной информационной политики.
По итогам заседания даны конкретные поручения государственным органам.