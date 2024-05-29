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    17:02, 29 Май 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета безопасности

    Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета безопасности
    Фото: Акорда

    Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета безопасности Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы повышения эффективности работы в сфере противодействия терроризму и экстремизму.

    Заслушан доклад председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, а также информация руководителей ряда заинтересованных государственных органов.

    Глава государства отметил важность комплексных подходов к выявлению и пресечению предпосылок экстремистских проявлений, недопущению распространения международного терроризма, включая совершенствование законодательной и организационный базы, реализацию выверенной информационной политики.

    По итогам заседания даны конкретные поручения государственным органам.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Совбез РК Токаев Касым-Жомарт Безопасность
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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