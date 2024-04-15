Президент Казахстана провел встречу с председателем Парламента Армении

В здании Парламента в Ереване состоялась встреча Президента Казахстана с председателем Национального собрания Республики Армения Аленом Симоняном. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Обращаясь к Спикеру, Глава государства назвал Армению близкой страной, с которой Казахстан объединен общей историей и давними культурными связями.

Как сказал Президент, в ходе состоявшихся переговоров с Премьер-министром Николом Пашиняном были достигнуты важные договоренности в сферах торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-логистического сотрудничества.

Теперь, как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, особое внимание необходимо уделить эффективному законодательному обеспечению достигнутых соглашений, а также усилению парламентского контроля за ходом их реализации.

Президент Казахстана проинформировал собеседника о том, что в рамках масштабной политической модернизации, проводимой в Казахстане по его инициативе, центральное место занимает развитие парламентаризма.

Глава государства с удовлетворением констатировал активное взаимодействие на уровне законодательных органов и поблагодарил председателя Национального собрания за неизменную поддержку и вклад в развитие этого важного направления в отношениях двух государств.

Ален Симонян отметил существующий между Арменией и Казахстаном высокий уровень взаимного сотрудничества в многостороннем и двустороннем форматах. Он особо подчеркнул важность взаимодействия между странами на межпарламентских платформах. В ходе беседы также были рассмотрены перспективы укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества и связей между регионами Казахстана и Армении