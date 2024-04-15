РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:02, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Президент Казахстана провел встречу с председателем Парламента Армении

    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Парламента Армении
    Фото: Акорда

    В здании Парламента в Ереване состоялась встреча Президента Казахстана с председателем Национального собрания Республики Армения Аленом Симоняном. Об этом передает агентство  Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Обращаясь к Спикеру, Глава государства назвал Армению близкой страной, с которой Казахстан объединен общей историей и давними культурными связями.

    Как сказал Президент, в ходе состоявшихся переговоров с Премьер-министром Николом Пашиняном были достигнуты важные договоренности в сферах торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-логистического сотрудничества.

    Теперь, как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, особое внимание необходимо уделить эффективному законодательному обеспечению достигнутых соглашений, а также усилению парламентского контроля за ходом их реализации.

    Президент Казахстана проинформировал собеседника о том, что в рамках масштабной политической модернизации, проводимой в Казахстане по его инициативе, центральное место занимает развитие парламентаризма.

    Глава государства с удовлетворением констатировал активное взаимодействие на уровне законодательных органов и поблагодарил председателя Национального собрания за неизменную поддержку и вклад в развитие этого важного направления в отношениях двух государств.

    Ален Симонян отметил существующий между Арменией и Казахстаном высокий уровень взаимного сотрудничества в многостороннем и двустороннем форматах. Он особо подчеркнул важность взаимодействия между странами на межпарламентских платформах. В ходе беседы также были рассмотрены перспективы укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества и связей между регионами Казахстана и Армении

    Теги:
    Президент Казахстана Армения Токаев Касым-Жомарт Внешняя политика Казахстана Интеграция и партнерство
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!