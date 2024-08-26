РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:45, 26 Август 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

    Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
    Фото: Акорда

    Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Главы государств в ходе телефонного разговора обсудили текущее состояние и перспективы казахско-российского сотрудничества.

    Собеседники отметили необходимость полной реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей в торгово-экономической и энергетическойсферах, условились обеспечить качественную подготовку государственного визита Владимира Путина в Астану.

    Президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. Касым-Жомарт Токаев выразил признательность за приглашение участвовать в саммите БРИКС в Казани.

    Теги:
    Акорда Казахстан Касым-Жомарт Токаев Владимир Путин Россия
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
    Сейчас читают
    telegram