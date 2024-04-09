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    14:51, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным
    Фото: Акорда

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    В ходе телефонного разговора президенты Казахстана и России обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего многопланового сотрудничества.

    Лидеры обсудили паводковую ситуацию в приграничных регионах и поручили правительствам двух стран укреплять взаимодействие в борьбе с природной стихией.

    Собеседники отметили традиционное динамичное развитие казахстанско-российских отношений в духе стратегического партнерства. Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, а также рассмотрели график предстоящих встреч.

    Теги:
    Акорда Президент Казахстан Токаев Касым-Жомарт Владимир Путин Международные отношения Россия
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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