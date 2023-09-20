Глава государства поделился планами по открытию консульства РК в Подгорице

В ходе встречи Глава нашего государства отметил, что Казахстан рассматривает Черногорию как важного партнера в Юго-Восточной Европе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поделился планами по открытию консульства Казахстана в Подгорице в следующем году. Данный шаг придаст дополнительный импульс развитию деловых и межличностных связей между двумя странами.

«Наши страны стали очень близки друг другу, поскольку наши люди летают прямым рейсом из Астаны в Подгорицу. Ежегодно более 40 тыс. человек пользуются безвизовым режимом. Граждане Казахстана прилетают в Черногорию, чтобы провести свой отпуск. Конечно, это дает очень большой импульс для развития гуманитарных связей и экономического сотрудничества между нашими государствами. Мы планируем открыть свое консульство в Подгорице. Возможно, по мере получения положительных результатов, прежде всего, в экономическом сотрудничестве, мы откроем посольство в Вашей стране», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Яков Милатович со своей стороны также отметил позитивную динамику развития двустороннего сотрудничества

Президент Черногории выразил намерение и далее укреплять всесторонние связи.

«Господин Президент, я очень рад встрече с Вами. Как Вы понимаете, мы очень ценим дружбу между Черногорией и Казахстаном. На эту встречу cо мной приехал и Премьер-министр нашей страны. Должен сказать, что Премьер-министр очень заинтересован в том, чтобы сделать Черногорию более привлекательной для казахстанских туристов. Мы очень рады появлению прямого рейса между Казахстаном и Черногорией. Рады, что к нам приезжает много туристов из Казахстана», – отметил Яков Милатович.

Президенты также обсудили вопросы международной повестки дня и взаимодействие сторон в Организации Объединенных Наций.

В завершение Касым-Жомарт Токаев и Яков Милатович обменялись приглашениями совершить взаимные визиты.