18:45, 22 Июнь 2025 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев проведет расширенную коллегию правоохранительных органов
Завтра под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенная коллегия правоохранительных органов, сообщил Советник – Пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай. Об этом передает агентство Kazinform.
В заседании примет участие руководство Правительства Республики Казахстан, Администрации Президента, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Агентства по финансовому мониторингу, Агентства по противодействию коррупции.