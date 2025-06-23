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    18:45, 22 Июнь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев проведет расширенную коллегию правоохранительных органов

    Завтра под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенная коллегия правоохранительных органов, сообщил Советник – Пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай. Об этом передает агентство Kazinform.

    ТОКАЕВ Касым-Жомарт Кемелевич
    Фото: Akorda

    В заседании примет участие руководство Правительства Республики Казахстан, Администрации Президента, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Агентства по финансовому мониторингу, Агентства по противодействию коррупции.

    Теги:
    Президент Касым-Жомарт Токаев Правоохранительные органы
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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