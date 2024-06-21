Касым-Жомарт Токаев принял зампредседателя РОО «Организация ветеранов»

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял заместителя председателя РОО «Организация ветеранов» Омирзака Озганбаева, переадает агентство Kazinform.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития страны и воспитания подрастающего поколения.



Касым-Жомарт Токаев призвал старшее поколение принять активное участие в реализации задач, озвученных на Национальном курултае в Атырау и ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана. В частности, особое внимание следует уделить продвижению института семьи и защите молодежи от таких негативных явлений, как наркомания и лудомания.



Омирзак Озганбаев высказал ряд предложений по развитию сельской местности. Он также рассказал о реализуемых инициативах «Организации ветеранов» и дальнейших планах объединения.