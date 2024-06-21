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    12:30, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев принял зампредседателя РОО «Организация ветеранов»

    Касым-Жомарт Токаев принял зампредседателя РОО «Организация ветеранов»
    Фото: Акорда

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев  принял заместителя председателя РОО «Организация ветеранов» Омирзака Озганбаева, переадает агентство Kazinform. 

    В ходе встречи были обсуждены вопросы развития страны и воспитания подрастающего поколения.

    Касым-Жомарт Токаев призвал старшее поколение принять активное участие в реализации задач, озвученных на Национальном курултае в Атырау и ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана. В частности, особое внимание следует уделить продвижению института семьи и защите молодежи от таких негативных явлений, как наркомания и лудомания.

    Омирзак Озганбаев высказал ряд предложений по развитию сельской местности. Он также рассказал о реализуемых инициативах «Организации ветеранов» и дальнейших планах объединения.

    Теги:
    Акорда Президент Касым-Жомарт Токаев Ветераны
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
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