    15:43, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств

    В Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот Президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами двух государств, передает Kazinform.

    Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств
    Фото: Акорда

    Верительные грамоты вручили посол Греческой Республики Антониа Кацуру и посол Португальской Республики Жозе де Каштру Атаиде Амарал.

    В своем приветственном слове Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан проводит исключительно миролюбивую внешнюю политику.

    Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств
    Фото: Акорда

    По его словам, все проблемные вопросы, которые существуют в современном мире, должны решаться исключительно мирным путем, посредством дипломатических каналов и инструментов.

    Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств
    Фото: Акорда

    Президент Казахстана передал слова приветствия главам государств и правительств Греции и Португалии, а также пригласил их посетить Астану с визитом.

    В завершение Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии в Казахстане и подтвердил готовность Администрации Президента и Министерства иностранных дел оказывать им всестороннюю поддержку.

    Жанара Мухамедиярова
    Автор
