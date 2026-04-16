    14:05, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов четырех государств

    В Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот Президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами четырех государств, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Верительные грамоты вручили: посол Государства Кувейт Адель Ахмед Сулайман Аль-Гунайман, посол Монголии Гунаажавын Батжаргал, посол Княжества Монако Мирей Мартини, посол Республики Эль-Сальвадор Юрий Павел Сантакрус Пердемо.  

    Глава государства поздравил дипломатов с началом их официальной миссии в Казахстане и выразил уверенность в том, что они внесут вклад в развитие двустороннего сотрудничества Президент сообщил, что в Казахстане проводятся масштабные преобразования.

    — 15 марта состоялся референдум по принятию новой, прогрессивной по своему характеру Конституции. Мы строим Справедливый Казахстан, основанный на принципе «Закон и Порядок». Стремимся стать государством, нацеленным на развитие знаний, инноваций и искусственного интеллекта. В нашей стране этот год объявлен Годом искусственного интеллекта, и мы делаем все возможное для достижения успехов в этой исключительно важной сфере, — сказал Президент.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан проводит миролюбивую и сбалансированную внешнюю политику, направленную на укрепление конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами.

    — Уверен, в Казахстане имеются самые широкие возможности для продвижения интересов ваших стран. Следующая неделя обещает быть весьма насыщенной, поскольку мы ожидаем визит Президента Монголии. Затем в Астане состоятся Региональный экологический саммит под эгидой ООН и заседание Совета глав государств Международного фонда по спасению Арала. Убежден, что вы будете внимательно следить за событиями в нашей стране, а также внесете весомый вклад в укрепление потенциала взаимного сотрудничества. Мы стремимся развивать открытую рыночную экономику и приветствуем приток иностранных инвестиций. Казахстан поддерживает тесные контакты с основными международными финансовыми институтами и организациями, — отметил Глава государства.

    В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал послам успехов и передал теплые приветствия лидерам их государств.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов восьми государств.

    Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе V заседания Национального курултая подчеркнул важность дипломатии как ключевого инструмента защиты долгосрочных интересов государства.

    Диана Калманбаева
