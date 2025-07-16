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    11:05, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев принял спецпредставителя Президента по Афганистану

    Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя Президента по Афганистану Еркина Тукумова. Глава государства отметил особую роль спецпредставителя на фоне развития двусторонних контактов с действующими властями Афганистана. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент РК поручил спецпредставителю содействовать эффективному взаимодействию с Афганистаном
    Фото: Акорда

    Специальному представителю было поручено содействовать эффективному выстраиванию взаимодействия с Афганистаном, прежде всего, в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

    Президент подчеркнул важность активного использования возможностей Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы.

    По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан намерен и далее продолжить реализацию гуманитарных и образовательных инициатив в целях обеспечения безопасности и стабильности Афганистана. 

    Как сообщалось, Казахстан и Афганистан подписали меморандум об основных принципах строительства и эксплуатации железной дороги между Центральной и Южной Азией.

     

     

    Теги:
    Президент Казахстана Международная деятельность Афганистан Внешняя политика Казахстана
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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