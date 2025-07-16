Касым-Жомарт Токаев принял спецпредставителя Президента по Афганистану
Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя Президента по Афганистану Еркина Тукумова. Глава государства отметил особую роль спецпредставителя на фоне развития двусторонних контактов с действующими властями Афганистана. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Специальному представителю было поручено содействовать эффективному выстраиванию взаимодействия с Афганистаном, прежде всего, в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
Президент подчеркнул важность активного использования возможностей Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы.
По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан намерен и далее продолжить реализацию гуманитарных и образовательных инициатив в целях обеспечения безопасности и стабильности Афганистана.
Как сообщалось, Казахстан и Афганистан подписали меморандум об основных принципах строительства и эксплуатации железной дороги между Центральной и Южной Азией.