Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Раиса Татарстана Рустама Минниханова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи обсуждены перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, аграрной и культурно-гуманитарной сферах.

Президент Казахстана отметил, что Татарстан традиционно занимает ведущее место среди российских регионов по масштабам экономического взаимодействия с Казахстаном.

– Есть все основания подчеркнуть, что казахстанско-татарское сотрудничество развивается динамично и занимает важное место в наших многогранных отношениях с Российской Федерацией. По итогам прошлого года товарооборот между Казахстаном и Татарстаном вырос на 22,5 %, превысил 597 млн долларов. Успешно реализовываются крупные проекты в сфере машиностроения с участием компаний «Татнефть», «КАМАЗ». Есть и другие проекты, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Фото: пресс-служба Акорды.

В свою очередь Рустам Минниханов также обратил внимание на укрепление торгово-экономического сотрудничества Казахстана и Татарстана.

– Господин Президент, большое спасибо за Ваше время и возможность встретиться с Вами, доложить о наших совместных проектах. И, конечно же, отдельные слова благодарности за сегодняшний «Иннопром». Очень солидно подготовлен, очень солидно проходит. Мы приехали с большой делегацией: более 100 человек, 38 компаний. Наша задача, чтобы не только наш крупный бизнес был представлен, не только торгово-экономические отношения, но и хотим, чтобы наши средние и малые предприятия активно работали с Вашей страной, – сказал Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Акорды.

В ходе беседы Глава государства отметил, что хорошей платформой для взаимодействия также служит Межрегиональный форум Казахстана и России. Основной темой предстоящего в ноябре Форума в Костанае станет сельское хозяйство. Президент Казахстана полагает, что этот вопрос будет интересен предпринимателям Татарстана с учетом их богатого опыта в сфере переработки сельхозпродукции и огромного потенциала взаимодействия в этой области.