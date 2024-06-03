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    14:06, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев принял председателя Госдумы России

    Касым-Жомарт Токаев принял председателя Госдумы России
    Фото: Акорда

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным, находящимся в Казахстане для участия в заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления многопланового казахско-российского стратегического партнерства и союзничества. Собеседники затронули актуальные вопросы торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также перспективы евразийской интеграции.

    Президент особо отметил важную роль законодательных органов в укреплении всестороннего сотрудничества между странами.

    Касым-Жомарт Токаев призвал к дальнейшему развитию межпарламентских связей в рамках многостороннего сотрудничества и расширения всего комплекса двустороннего партнерства в интересах и на благо братских народов Казахстана и России.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Токаев Касым-Жомарт Россия
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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