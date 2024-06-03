Касым-Жомарт Токаев принял председателя Госдумы России

Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным, находящимся в Казахстане для участия в заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления многопланового казахско-российского стратегического партнерства и союзничества. Собеседники затронули актуальные вопросы торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также перспективы евразийской интеграции.

Президент особо отметил важную роль законодательных органов в укреплении всестороннего сотрудничества между странами.

Касым-Жомарт Токаев призвал к дальнейшему развитию межпарламентских связей в рамках многостороннего сотрудничества и расширения всего комплекса двустороннего партнерства в интересах и на благо братских народов Казахстана и России.