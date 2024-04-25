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    20:33, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона

    Глава государства принял министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона
    Фото: Акорда

    Глава государства принял министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, передает агентство Kazinform.

    Приветствуя главу внешнеполитического ведомства Великобритании, Касым-Жомарт Токаев отметил важность его визита в Казахстан с точки зрения придания дополнительного импульса развитию двусторонних отношений.

    — Мы с удовлетворением отмечаем динамичное развитие взаимовыгодного сотрудничества с Великобританией — нашим важным стратегическим партнером. Особо хочу отметить подписанное сегодня Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Уверен, этот всеобъемлющий документ заложит качественно новую основу для расширения нашей многогранной двусторонней повестки, — сказал Президент.

    Глава государства обратил внимание на имеющийся потенциал наращивания торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, в том числе в сферах энергетики, «зеленой» экономики, финансов и инноваций.

    Дэвид Кэмерон поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за гостеприимство и с теплотой вспомнил свой первый визит в Казахстан в статусе Премьер-министра Великобритании.

    — Я приехал сюда 11 лет назад, чтобы начать стратегический диалог. Сегодня мы вместе с министром иностранных дел Казахстана подписали Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Мы намерены укрепить наше взаимодействие в сферах энергетики, образования, бизнеса, культуры, а также усилить межчеловеческие связи, — сказал глава британского внешнеполитического ведомства.

    В ходе беседы отдельное внимание было уделено вопросам углубления культурно-гуманитарных связей, особенно в сфере образования и поддержки молодежи.

    Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

    Теги:
    Дэвид Кэмерон Соглашение Токаев Касым-Жомарт МИД РК Великобритания
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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