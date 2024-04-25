Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона

Глава государства принял министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, передает агентство Kazinform.

Приветствуя главу внешнеполитического ведомства Великобритании, Касым-Жомарт Токаев отметил важность его визита в Казахстан с точки зрения придания дополнительного импульса развитию двусторонних отношений.

— Мы с удовлетворением отмечаем динамичное развитие взаимовыгодного сотрудничества с Великобританией — нашим важным стратегическим партнером. Особо хочу отметить подписанное сегодня Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Уверен, этот всеобъемлющий документ заложит качественно новую основу для расширения нашей многогранной двусторонней повестки, — сказал Президент.

Глава государства обратил внимание на имеющийся потенциал наращивания торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, в том числе в сферах энергетики, «зеленой» экономики, финансов и инноваций.

Дэвид Кэмерон поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за гостеприимство и с теплотой вспомнил свой первый визит в Казахстан в статусе Премьер-министра Великобритании.

— Я приехал сюда 11 лет назад, чтобы начать стратегический диалог. Сегодня мы вместе с министром иностранных дел Казахстана подписали Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Мы намерены укрепить наше взаимодействие в сферах энергетики, образования, бизнеса, культуры, а также усилить межчеловеческие связи, — сказал глава британского внешнеполитического ведомства.

В ходе беседы отдельное внимание было уделено вопросам углубления культурно-гуманитарных связей, особенно в сфере образования и поддержки молодежи.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.