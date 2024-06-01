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    15:04, 01 Июнь 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев принял альпинистку Анар Бурашеву

    Акорда
    Фото: Акорда

    Глава государства Касым-Жомарт Тоқаев поздравил Анар Бурашеву – первую казашку, покорившую самую высокую в мире гору Эверест, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент отметил, что ее достижение вдохновило молодежь заниматься спортом. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, альпинизм – это сложный и опасный вид спорта, который требует огромной силы воли, выдержки, психологической и физической подготовки.

    Акорда
    Фото: Акорда

    Анар Бурашева рассказала о том, что начала заниматься альпинизмом с 2015 года, а профессиональные навыки освоила в течение последних 4 лет. До восхождения на Эверест она успела совершить подъем на многие вершины, в числе которых альпийский Монблан и высочайшая гора Африки Килиманджаро.

    В ходе беседы Анар поделилась планами взойти на 7 высочайших вершин мира. Она также вручила Президенту флаг Казахстана, с которым покорила Эверест.

    Глава государства отметил, что отечественные спортсмены достойно представляют нашу страну на международной арене, и пожелал Анар Бурашевой покорения новых высот.

    Ранее сообщалось, что первая девушка-казашка покорила Эверест.

    Теги:
    Акорда Президент Казахстана Токаев Касым-Жомарт Эверест Альпинисты
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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