Касым-Жомарт Токаев прибыл в Ведомство Федерального канцлера

Главу государства встретил Канцлер Германии Олаф Шольц. Через пару минут начнется двусторонняя встреча, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Ранее сообщалось, что в рамках визита Глава государства проведет переговоры с Федеральным Канцлером Олафом Шольцем и Федеральным Президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Лидер Казахстана также планирует принять участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии.

Кроме того, программа визита предусматривает выступление Президента на международном форуме Berlin Global Dialogue и серию встреч с представителями делового сообщества Германии.



