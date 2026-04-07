Касым-Жомарт Токаев поздравил То Лама с избранием Президентом Вьетнама

Касым-Жомарт Токаев поздравил Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама с избранием на должность Президента страны.

— Ваша победа на выборах подтверждает высокий уровень поддержки обществом Ваших стратегических инициатив, направленных на политическое и экономическое развитие Вьетнама, защиту его национальных интересов на международной арене. Уверен, что под Вашим мудрым руководством страна добьется новых впечатляющих успехов, — говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что Вьетнам является одним из важных партнеров Казахстана в Азии, и выразил уверенность в дальнейшем расширении стратегического партнерства во благо народов двух стран.