    11:03, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев поздравил То Лама с избранием Президентом Вьетнама

    Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Вьетнама, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев поздравил То Лама с избранием Президентом Вьетнама
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама с избранием на должность Президента страны.

    — Ваша победа на выборах подтверждает высокий уровень поддержки обществом Ваших стратегических инициатив, направленных на политическое и экономическое развитие Вьетнама, защиту его национальных интересов на международной арене. Уверен, что под Вашим мудрым руководством страна добьется новых впечатляющих успехов, — говорится в телеграмме.

    Президент подчеркнул, что Вьетнам является одним из важных партнеров Казахстана в Азии, и выразил уверенность в дальнейшем расширении стратегического партнерства во благо народов двух стран.

    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
