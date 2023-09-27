РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:02, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Сердара Бердымухамедова с Днем независимости Туркменистана

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Сердара Бердымухамедова с Днем независимости Туркменистана
    Фото: пресс-служба Акорды.

    Глава государства поздравил Президента Сердара Бердымухамедова и народ Туркменистана с Днем независимости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    – В Казахстане искренне рады высоким достижениям Туркменистана и придают большое значение упрочению уз многовековой дружбы, добрососедства и всестороннего сотрудничества между двумя государствами, – говорится в телеграмме.

    Президент Касым-Жомарт Токаев убежден, что совместные усилия позволят придать качественный импульс динамичному развитию многогранного взаимодействия, открыв новые горизонты казахско-туркменского стратегического партнерства.

    Глава государства пожелал Сердару Бердымухамедову успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Туркменистана – благополучия и процветания.

    Теги:
    Туркменистан Президент
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    01:12, 30 Сентябрь 2023
    В Жетысу установили памятник Бикен Римовой
    00:35, 30 Сентябрь 2023
    11 граждан Афганистана задержаны в Уральске
    00:12, 30 Сентябрь 2023
    Соцвыплаты и пособия: какие меры поддержки оказываются нуждающимся в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!