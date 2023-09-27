Касым-Жомарт Токаев поздравил Сердара Бердымухамедова с Днем независимости Туркменистана

Глава государства поздравил Президента Сердара Бердымухамедова и народ Туркменистана с Днем независимости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

– В Казахстане искренне рады высоким достижениям Туркменистана и придают большое значение упрочению уз многовековой дружбы, добрососедства и всестороннего сотрудничества между двумя государствами, – говорится в телеграмме.

Президент Касым-Жомарт Токаев убежден, что совместные усилия позволят придать качественный импульс динамичному развитию многогранного взаимодействия, открыв новые горизонты казахско-туркменского стратегического партнерства.

Глава государства пожелал Сердару Бердымухамедову успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Туркменистана – благополучия и процветания.